Правительство Японии прокомментировало запрет России на дрифтерный промысел
Япония сожалеет об одобрении парламентом РФ законопроекта, запрещающего дрифтерный промысел лососевых рыб в своей исключительной экономической зоне.
Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, передают РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.
"Это вызывает крайнее сожаление", — сказал Суга.
Совет Федерации РФ в среду одобрил документ о запрете дрифтерного лова в исключительной экономической зоне России.
Дрифтерным называется промысел рыбы с помощью длинных, многокилометровых сетей — дрифтеров. Они расставляются на пути рыбы, которая идет на нерест. В итоге отлавливаются смешанные популяции разных видов лососей, в том числе и нерестового стада. Сейчас на Дальнем Востоке России этим видом промысла занимаются 35 японских и 16 российских судов.
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По подсчетам администрации города Немуро на Хоккайдо, который является центром дрифтерного рыболовного промысла, ущерб для восточных районов Хоккайдо после введения запрета составит 25 миллиардов иен (около 203 миллионов долларов) в год.