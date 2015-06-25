Правительство Японии прокомментировало запрет России на дрифтерный промысел

Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, передают РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

"Это вызывает крайнее сожаление", — сказал Суга.

Совет Федерации РФ в среду одобрил документ о запрете дрифтерного лова в исключительной экономической зоне России.

Дрифтерным называется промысел рыбы с помощью длинных, многокилометровых сетей — дрифтеров. Они расставляются на пути рыбы, которая идет на нерест. В итоге отлавливаются смешанные популяции разных видов лососей, в том числе и нерестового стада. Сейчас на Дальнем Востоке России этим видом промысла занимаются 35 японских и 16 российских судов.

Читайте такжеВылов рыбы в оккупированном Крыму упал на 60%

По подсчетам администрации города Немуро на Хоккайдо, который является центром дрифтерного рыболовного промысла, ущерб для восточных районов Хоккайдо после введения запрета составит 25 миллиардов иен (около 203 миллионов долларов) в год.