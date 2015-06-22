Власти Израиля запретили гужевой транспорт во всех городах страны

Израильские власти запретили использование гужевого транспорта во всех городах страны, окончательно изгнав с улиц колоритные повозки старьевщиков — главных эксплуататоров лошадей и ослов.

Советник министра транспорта Зинаида Ройтман объяснила решение, вступившее в силу в воскресенье, в первую очередь заботой о животных, передает РИА Новости.

"Обычно старьевщики арендуют гужевой транспорт за мизерные суммы — гораздо дешевле, чем обходилось бы содержание автомобиля. Животные не получают нужного медицинского ухода, необходимого питания и подобающих условий содержания и умирают в результате полного истощения", — сказала она.

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Проезд гужевого транспорта запрещен по всем городским и междугородным трассам. На сельскую местность запрет не распространяется. "Движение повозок или карет будет также возможно в туристических целях, но только по разрешению, выданному местными органами власти", — добавила собеседница агентства.