В Днепропетровске берега двух рек покрылись мертвой рыбой (видео)

Местные жители убеждены в том, что молодняк рыбы не выдержал вредных выбросов расположенных неподалеку промышленных предприятий, сообщает ТСН.

По словам людей, это распространенная практика, чтобы занизить официальный объем сточных вод, или же сэкономить на электричестве и реагентах для очистки. Однако такой массовый мор здесь наблюдают впервые.

Жители города обратились к экологам и рыбоохране, чтобы те выявили предприятие-загрязнитель.

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В свою очередь заместитель начальника управления госрыбоохраны в Днепропетровской области Валерий Ольховский уверяет, что это был выброс отработанной нефильтрованной воды.

"Это точно, потому что в эту пору года, когда температура воды еще максимум 24 градуса, не может быть никакого естественного замора рыбы", - подчеркнул он.