Биологи считают, что на Земле началось шестое массовое вымирание животных

Международная группа биологов заявляет, опираясь на данные по частоте исчезновения видов флоры и фауны в прошлом, что сейчас на Земле действительно происходит шестое массовое вымирание животных, вызванное не природными причинами, а деятельностью человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances, передают РИА Новости.

"Если текущий тренд продолжится, то жизни придется потратить многие миллионы лет для восстановления утерянного биоразнообразия, и наш собственный вид, скорее всего, тоже исчезнет достаточно быстро", — заявил Герардо Себаллос (Gerardo Ceballos) из Автономного университета Мехико (Мексика).

Себаллос и его коллеги под руководством знаменитого эколога Пола Эрлиха (Paul Ehrlich) из Стэнфордского университета (США) пришли к такому выводу, подсчитав частоту исчезновения старых видов млекопитающих и прочих видов позвоночных животных во время предыдущих массовых вымираний животных и растений, а также в относительно "спокойные" промежутки времени между ними.

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Как подчеркивают ученые, они специально использовали самые консервативные оценки — максимальная частота вымираний в "мирное время", минимальная частота исчезновения видов сегодня – для того, чтобы избежать обвинений в алармизме и сгущении красок.

По их расчетам, в эпохи, предшествовавшие антропоцену – веку человека, каждые сто лет исчезало примерно по два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших в то время видов животных. В 20 веке эта цифра выросла в 114 раз.

Иными словами, то число видов, которые прекратили свое существование за это время, обычно исчезает за 10 тысяч лет, а не за одно столетие. Темпы вымирания животных в последние два столетия, как отмечают ученые, стремительно приближаются к тому, с какой скоростью исчезали представители флоры и фауны 66 миллионов лет назад, когда исчезли динозавры, морские рептилии и птерозавры.

"Мы подчеркиваем, что наши расчеты, скорее всего, очень сильно недооценивают масштабы современного вымирания, так как мы пытались "нащупать" нижнюю границу того влияния, которое деятельность человека оказывает на работу экосистем и разнообразие видов", — пишут ученые.

Существует ли выход из этой ситуации? Как считает Эрлих, пока у человечества еще есть время для того, чтобы уменьшить масштабы вымираний, однако это временное окно стремительно закрывается. Сегодня, по его словам, около 40% видов амфибий находится под угрозой вымирания и примерно четверти млекопитающих угрожает исчезновение.

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"Для того чтобы мы могли избежать действительно масштабного шестого вымирания животных, мы должны практически мгновенно усилить и расширить меры по сохранению видов, которым уже угрожает опасность исчезновения, и снять нагрузку с популяций таких животных – а именно потерю среды обитания, чрезмерную эксплуатацию и изменение климата", — заключает эколог.