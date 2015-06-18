Нехватка еды заставляет пингвинов из Аргентины плыть к берегам Бразилии - биологи

Среди возможных причин миграции пингвинов биологи называют нехватку пищи, вызванную чрезмерным отловом рыбы, и смену течения, передает Sputnik Georgia.

"Мы не знаем, связано ли это с чрезмерным отловом рыбы, или что-то случилось, или изменилось течение, поэтому они подошли слишком близко к берегу и оказались на пляже ", — сказала биолог Розан Фареа из научно-исследовательского института Гремар.

Она также добавила, что в день на побережье находят в среднем одну-двух птиц.

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Местные жители в надежде помочь пингвинам, которые приплывают на бразильские пляжи из Патагонской области Аргентины, сажают птиц в холодильники. По словам Фареа, такая "помощь" не нужна.

"Люди не имеют ни малейшего представления о пингвинах в Бразилии. Они думают: "Вот у нас пингвины, их нужно поместить в лед". И, обнаружив пингвина, помещают его в холодильник. Они пытаются помочь, но это неправильно", — сказала Фареа.

Сейчас в институте Гремар находится 41 пингвин. Фареа и ее команда обеспечивают птиц кормом и медицинской помощью. После нескольких месяцев отдыха пингвинов возвращают обратно в океан.