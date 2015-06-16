В США запретили проводить медицинские опыты над шимпанзе

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (United States Fish and Wildlife Service) приравняла рожденных и выращенных в неволе шимпанзе к своим диким сородичам. Теперь они также подпадают под защиту «Акта о видах, находящихся под угрозой исчезновения» (Endangered Species Act), принятого Конгрессом США в 1973 году, сообщает N+1 со ссылкой на Nature.

Новый правовой статус практически полностью исключает любые инвазивные (связанные с введением веществ или, наоборот, взятием образцов тканей) исследования на содержащихся в неволе шимпанзе, что ставит вне закона абсолютное большинство биомедицинских экспериментов с ними. Исключением являются лишь работы, которые «способны принести пользу для выживания вида в дикой природе».

Изменение в правовом регулировании обращения с шимпанзе было предложено FWS ещё в 2013 году, чтобы закрыть существующую законодательную лазейку, позволяющую лабораториям закупать для экспериментов рожденных в неволе шимпанзе. Теперь их импорт или экспорт становится нелегальным. Более того, шимпанзе запрещено наносить какие-либо повреждения, изнурять, убивать или травмировать. Также, без специального разрешения запрещено продавать кровь обезьян, образцы клеток или тканей.

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Ряд ученых восприняли новые ограничения критически. Так, исполнительный вице-президент Национальной ассоциации биомедицинских исследований в Вашингтоне (округ Колумбия) заявил, что текущие эксперименты на обезьянах в равной степени приносят пользу и людям, и шимпанзе, так как они страдают от одних и тех же недугов. А самое главное, что лабораторные животные специально выращиваются в неволе для исследовательских задач и не имеют никакой связи с сокращающейся популяцией шимпанзе в дикой природе.

Группы активистов по защите прав животных наоборот горячо поддержали правительственную инициативу.

Инвазивные биомедицинские исследования на шимпанзе радикально сократились еще в 2013 году, когда Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health) сократили количество лабораторных шимпанзе с 300 особей до 50. По оценке Nature, в настоящий момент в американских лабораториях, зоопарках и цирках содержится более 700 особей шимпанзе.