В России стартует программа по восстановлению популяции дальневосточных леопардов

Программа по восстановлению популяции дальневосточного леопарда в Южном Сихотэ-Алине (горный хребет в Приморье — прим.ред.) утверждена приказом главы Минприроды России Сергея Донского, сообщается во вторник на сайте WWF России.

Последние в мире дальневосточные леопарды обитают в дикой природе только на юго-западе Приморья, где создан национальный парк "Земля леопарда", территория которого вместе с заповедником "Кедровая падь" и охранной зоной охраняет 70% оставшихся здесь мест обитания редкой кошки. За 15 лет численность хищников здесь выросла вдвое — с 30 до 60 особей, передают РИА Новости.

"Для создания новой популяции не будет отловлен ни один дикий леопард. Переселенцами в новый дом станут чистокровные звери из зоопарков мира, генетическое разнообразие которых на сегодняшний день даже выше чем в дикой популяции. Потомство, полученное от этих леопардов, пройдет специально разработанную программу обучения. И только те питомцы, которые сдадут экзамен на выживание, то есть покажут отличные охотничьи навыки и умение избегать человека и тигра, отправятся на волю", — сообщается на сайте.

Отмечается, что для создания центра реинтродукции леопардов выбран Лазовский заповедник.

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Программа рассчитана как минимум на 12 лет, при этом первые выпуски могут состояться на 3-4 год ее реализации. Предполагается, что в дальнейшем леопарды смогут беспрепятственно расселиться из Лазовского заповедника в прибрежные районы Южного Сихотэ-Алиня, где возможно формирование второй, резервной популяции из 50-60 дальневосточных леопардов.

Сообщается также, что эту идею поддержали сторонники Всемирного фонда дикой природы во многих странах, Комиссия по сохранению редких видов Международного Союза охраны природы и Ассоциации зоопарков Европы и США.