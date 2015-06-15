Одесский зоопарк готов подарить пострадавшему от наводнения Тбилисскому зоопарку 17 животных.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, понимая, насколько велики масштабы трагедии и какие трудности придется преодолевать по восстановлению коллекции животных, местный зоопарк готов подарить Тбилиси ряд животных.

В частности, по паре ястребов-тетеревятников, азиатских дикобразов и две пары больших бакланов. Также самку сокола-балобана, по паре канюков-курганников и сплюшек. А еще самцов - сибирского козерога, двугорбого верблюда, пони и европейскую косулю. Все животные родились в 2007-2015 годах.

Читайте такжеПричиной катастрофического наводнения в Тбилиси был оползень в ущелье реки Вере«Одесские специалисты надеются, что звери и птицы нашего зоопарка помогут коллегам быстрее восстановить коллекцию животных Тбилисского зоопарка. Вопросы передачи животных будут решаться поэтапно после согласования с грузинскими коллегами и прохождения всех необходимых процедур, предусмотренных при транспортировке животных», - отметили в департаменте.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 июня в Тбилиси после сильного ливня произошло разрушительное наводнение. По последним официальным данным, погибли 15 человек, 37 пострадали, судьба еще 10 человек неизвестна. Стихия повредила дороги и инфраструктуру столицы. Затопило также зоопарк, в результате чего многие животные оказались на свободе, часть погибла.