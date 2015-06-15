В России отказались от идеи производить колбасу из тюленей - СМИ

Об этом со ссылкой на Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) сообщает РИА «Восток-Медиа».

Отмечается, что информация о том, что в России могут начать промышленный вылов тюленя и нерпы, появилась в конце прошлого года. Таким образом ряд чиновников планировал насытить рынок отечественными товарами в условиях продовольственного эмбарго.

Причиной отказа от использования мяса тюленей и нерп в промышленных целях СМИ называют петицию в защиту дальневосточного тюленя, ранее размещенную в открытом доступе. Обращение, авторы которого требовали от властей России отказаться от планов «промышленного убийства тюленей», подписали более 240 тысяч человек, передает Lenta.ru.

Вместе с тем представители Росрыболовства в январе 2015 года заявляли, что считают маловероятным расширение промысла дальневосточных тюленей, ведущегося сейчас только представителями коренных народов для своих нужд. По их словам, никаких предложений о производстве продуктов питания из тюленьего мяса в ведомство не поступало, отмечает fishretail.ru.

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О возможностях промышленного производства импортозамещающей продукции из мяса дальневосточного тюленя осенью 2014 года заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Его специалисты начали разработку стандартов на готовые блюда и полуфабрикаты из тюленины. Мясо морских млекопитающих планировалось использовать для изготовления фарша, колбасы и копченостей, сообщала «Российская газета».