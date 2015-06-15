Более 300 животных зоопарка Тбилиси погибли из-за наводнения

Об этом заявили представители администрации зоопарка, передают РИА Новости. "В зоопарке было более 600 обитателей, больше половины не выжили. Из сбежавших зверей часть уничтожена, часть перевезена в специальное безопасное место. На данный момент ведутся очистительные работы. Как уже известно, наш любимец, белый лев Шумба, был найден убитым", - заявили представители администрации учреждения журналистам.

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Ранее директор зоопарка Зураб Гуриелидзе заявил, что некоторые сбежавшие животные были убиты спецназовцами без особой необходимости.

Кроме этого сообщается, что поиски сбежавших из зоопарка животных все еще продолжаются, администрация зоопарка затрудняется уточнять, сколько зверей убежало и сколько все еще продолжают бродить по городу.

"На данный момент трудно сказать точную цифру сбежавших из зоопарка зверей. Сотрудники зоопарка и спасательные службы продолжают поиски животных", - заявили представители администрации зоопарка журналистам.

Мэр Тбилиси Давид Нармания призвал население столицы не ходить по городу до полного завершения поисковых работ.