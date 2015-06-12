Украина из-за браконьеров с начала года потеряла 50 миллионов гривень

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентство), об этом заявил глава ведомства Ярема Ковалив.

«Озвученные цифры убытков от браконьерства и других нарушений - статистика, сделанная «для галочки». Реальный ущерб, нанесенный государству - больше в разы и, по оценкам экспертов, достигает 50 миллионов гривень», - цитирует Ковалива пресс-служба.

При этом глава Госрыбагентства отметил, что участниками значительного количества непрозрачных схем в отрасли являются именно сотрудники территориальных управлений рыбоохраны. В то же время, Ковалив подчеркнул, что агентство оперативно реагирует на факты нарушений в своих теруправлениях и жалобы со стороны граждан и общественных организаций.

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«По состоянию на 10 июня на период служебных расследований отстранили руководство рыбоохраны города Киева, Донецкой и Херсонской областей, а также уволено руководство теруправлений Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской области, по большинству бывших руководителей начаты уголовные производства», - отметил Ковалив.

Он также сообщил, что в ближайшие несколько недель возможны и другие кадровые решения по руководству теруправлений в тех областях, где ситуация с браконьерством не меняется к лучшему.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, вылов рыбы и других водных живых ресурсов в Украине в 2014 году, без учета временно оккупированной Россией территории Крыма, вырос на 9,3% по сравнению с 2013 годом – до 91,2 тыс. тонн.

В то же время, различные общественные активисты неоднократно заявляли, что реальный вылов рыбы в Украине намного превышает официальные показатели. При этом главной проблемой в рыбном хозяйстве Украины, по мнению общественников и экспертов, является отсутствие надлежащего контроля государства за соблюдением правил вылова рыбы в стране.