Ученые рассказали о белых медведях, которые научились ловить дельфинов в Арктике

Об этом сообщает издание New Scientist со ссылкой на журнал Polar Research, передает Lenta.ru.

Йон Аарс (Jon Aars) из Норвежского полярного института столкнулся с первым случаем такого поведения хищников на острове Шпицберген в апреле 2014 года. Около медведя ученый обнаружил две туши беломордых дельфинов — ранее о пищевом интересе белых медведей к этим животным никто не знал. По мнению Аарса, хищник поймал дельфинов, когда те выплыли из-подо льда в прорубь, подышать воздухом (таким способом медведи обычно охотятся на тюленей).

К моменту прибытия ученых животное уже доело тушу первого дельфина, а второго решило зарыть в снег. Естественный холодильник помогает сберечь мясо от разложения — но белым медведям в норме не свойственно прятать остатки пищи.

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В последующие месяцы биологи встречали еще как минимум пятерых белых медведей, питающихся мясом дельфинов. Ученых удивило, что на широте Шпицбергена дельфинов раньше никогда не наблюдали. Вероятно, стая морских млекопитающих заплыла в теплые воды, а потом сильный северный ветер поймал их в ледяную ловушку.

В поведение белых медведей нет ничего удивительного, отмечает канадский зоолог Йэн Стирлинг (Ian Stirling): они являются хищниками-полифагами, готовыми съесть любую добычу. Гораздо более удивительно, что дельфины попали в ледяной плен, не успев отплыть к югу до наступления зимы, считает Стирлинг.

В последнее время биологи часто отмечают аномальное поведение животных приполярных районов: так, тюлени все чаще нападают на равных им по размеру акул, а также жестоко убивают тупомордых дельфинов.