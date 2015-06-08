В России озвучили причину массовой гибели сайгаков в Казахстане

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 1 по 2 июня 2015 года сотрудники референтной лаборатории по особо опасным болезням Россельхознадзора провели исследования патматериала от сайгаков из Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областей Республики Казахстан.

В результате специалистами Центра исключены такие особо опасные болезни как ящур, чума МРС, оспа овец и коз и блютанг. Во всех исследованных пробах обнаружена Pasteurella multocida типа В — возбудитель геморрагической септицемии — острой септической болезни, характеризующейся высоким уровнем смертности заболевших животных.

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По мнению ученых выявленная болезнь и стала причиной массовой гибели сайгаков в Казахстане.

Массовый падеж сайгаков начался в Казахстане в середине мая. По последним данным, погибло более 120 тыс. животных. Общее количество особей этого вида животных в Казахстане до массового падежа превышало 300 тыс. голов.