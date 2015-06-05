Неизвестные глубоководные существа впервые засняты на видео

Исследователи из США засняли на видео нескольких морских обитателей, которые живут на дне Атлантического океана и еще ни разу не попадали в объективы, пишет "Моя планета". Они напоминают инопланетных существ и не поддаются классификации: ученым пока только предстоит описать и назвать эти новые виды.

Подводная экспедиция, в ходе которой были сделаны редкие кадры, организована и финансируется Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. Научная работа велась в акватории Пуэрто-Рико и Виргинских островов. Целью ученых было изучение экосистемы морского дна. С помощью дистанционно управляемого аппарата им удалось не только разглядеть, но и заснять удивительных и неизведанных существ, живущих на глубинах до 3 км.

О своих открытиях американские ученые рассказывают постепенно: сначала в интернете появились фотографии коллекции странных и чужеродных существ, которых им удалось запечатлеть на морском дне, а теперь обнародовано видео.

Мировой океан покрывает две трети поверхности нашей планеты, и лишь 5% подводного мира на сегодняшний день исследовано учеными.