Неизвестные глубоководные существа впервые засняты на видео
Американские ученые обнаружили новые виды подводных существ, которые ранее не были известны современной науке.
Исследователи из США засняли на видео нескольких морских обитателей, которые живут на дне Атлантического океана и еще ни разу не попадали в объективы, пишет "Моя планета". Они напоминают инопланетных существ и не поддаются классификации: ученым пока только предстоит описать и назвать эти новые виды.
Подводная экспедиция, в ходе которой были сделаны редкие кадры, организована и финансируется Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. Научная работа велась в акватории Пуэрто-Рико и Виргинских островов. Целью ученых было изучение экосистемы морского дна. С помощью дистанционно управляемого аппарата им удалось не только разглядеть, но и заснять удивительных и неизведанных существ, живущих на глубинах до 3 км.
О своих открытиях американские ученые рассказывают постепенно: сначала в интернете появились фотографии коллекции странных и чужеродных существ, которых им удалось запечатлеть на морском дне, а теперь обнародовано видео.
Мировой океан покрывает две трети поверхности нашей планеты, и лишь 5% подводного мира на сегодняшний день исследовано учеными.