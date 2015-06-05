Экзотические рыбы в водоеме могут убить всех лягушек вирусами - ученые

Так считает группа ученых, опубликовавшая статью в PLoS ONE, передают РИА Новости.

Из-за ранавируса ежегодно погибают тысячи лягушек и исследование показывает, что попадаемая в различные водоемы, в том числе пруды, экзотическая рыба, зачастую являющаяся носителем различных вирусов и заболеваний, может сильно увеличить риск локального вымирания земноводных.

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"Мы в настоящее время переживаем массовое вымирание видов, под беспрецедентной угрозой находятся амфибии и необходимо думать над тем, что в наших силах сделать для решения данной проблемы", — считает один из авторов работы Александра Норт из Environment and Sustainability Institute.

По ее словам, результаты исследования показывают, что человек своими действиями может ограничить влияние разрушительного ранавируса, который вызывает системное кровотечение и серьезные кожные язвы у амфибий, приводящие к потере конечностей и смерти.