В WWF заявили об угрозе вымирания лосося в России

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на координатора программы по устойчивому рыболовству Камчатского отделения WWF России Сергея Коростелева.

"С 2013 года мы видим неуклонное снижение объемов вылов нерки на Камчатке с рекордных 50 тысяч тонн до 35 тысяч, прогнозируемых на этот год. Если негативная тенденция к снижению численности нерки сохранится, это приведет к существенным ограничениям промысла на берегу вплоть до полного прекращения ее вылова. А при сохранении нынешних неизменяемых объемов дрифтерного промысла, в конечном итоге не обеспечит даже минимального заполнения нерестилищ", — сказал Коростелев.

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Кроме того, как отмечают в фонде, результаты исследований показывают, что японский и российский дрифтерные промыслы причиняют существенный вред популяциям морских птиц и млекопитающих.

По имеющимся данным, в ходе промысла лосося японскими и российскими судами в дрифтерных сетях погибло более 1,2 миллиона морских птиц и около 15 тысяч морских млекопитающих.