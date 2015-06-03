Результаты переписи в Бразилии: число домашних собак превышает количество детей

Перепись домашних собак, впервые проведенная в Бразилии, показала, что число четвероногих питомцев в крупнейшей южноамериканской стране превышает число детей, свидетельствуют данные национального Института географии и статистики (IBGE), передает РИА Новости.

По данным института, в стране насчитывается 52 миллиона собак и только 44,9 миллиона детей в возрасте младше 14 лет. При этом "друзья человека" проживают в 44,3% бразильских домохозяйств — почти по две собаки на дом.

"Мы не хотим сказать, что в Бразилии собак любят больше, чем детей, это просто сравнение", — заявил агентству Франс Пресс представитель IBGE.

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Что касается кошек, то в стране с населением 202 миллиона человек, насчитывается 22,1 миллиона этих животных.

Первая перепись собак и кошек страны по специально разработанной методике прошла еще в 2013 году, но результаты появились только во вторник.