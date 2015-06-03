В Украине существенно подняли штрафы за браконьерство (документ)

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

"Министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко подписал соответствующий приказ об увеличении такс за нарушение законодательства в отрасли охотничьего хозяйства и охоты", - говорится в сообщении ведомства.

Теперь, например, такса возмещения за лося будет составлять 75 тысяч гривень (ранее было около 40 тысяч гривень, оленя - 50 тысяч гривень, дикого кабана - 33 тысяч гривень, столько же за косулю, лань, муфлона; за бобра и барсука - по 8 тысяч гривень, за белку - 1 тысяч гривень.

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Кроме того, каждое изъятое или поврежденное яйцо, а также каждый эмбрион у незаконно уничтоженного животного будет облагаться штрафом в размере 50% от таксы на соответствующий вид.

Сейчас Минэкологии ожидает от Министерства юстиции скорейшей регистрации приказа.