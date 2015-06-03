В Австралии появилась рыба, которая может жить без воды шесть дней (видео)
10:52, 03 июня 2015Спасение видов
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Существо может жить на суше шесть дней и питается птицами и другими рыбами.
Рыба происходит из Папуа Новой Гвинеи / Скриншот
В Австралии появилась рыба, которая может дышать и жить до шести дней на поверхности. У небольшого окуня есть легкие и жабры. Своим появлением он может вызвать настоящую катастрофу в экосистеме Австралии, если будет населять материк.
Об этом заявляют ученые института Джеймса Кука, передает Metro.
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Рыба происходит из Папуа Новой Гвинеи и питается птицами, и даже более крупными рыбинами.
Эколог Нейтан Волтман бьет тревогу, поскольку "дышащий окунь" грозит австралийской природе экологическим дисбалансом. Пока количество рыб небольшое, но ученые внимательно следят за изменениями.
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