В зоопарке Ростова-на-Дону хищников кормили хлебом, а слонов - сушками

В зоопарке Ростова-на-Дону всех животных кормили хлебом. Вопиющее нарушение вскрылось во время работы независимой комиссии, пишет местное издание 161.ru.

Отмечается, что из рациона обитателей ростовского зоопарка ушли мясо, рыба и растения. Об этом стало известно во время встречи главы администрации Ростова Сергея Горбаня с общественными советниками, на которой были озвучены итоги работы независимой комиссии, в состав которой вошли специалисты Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных

Эксперты признались, что за неделю работы не видели, чтобы хищникам давали мясо или рыбу. Основу их рациона составил хлеб. Не в лучшей ситуации были и травоядные: к примеру, слоны были на «диете» из сушек.

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Сложной оказалась ситуация и с ветеринарным обслуживанием: единственный аппарат для УЗИ оказался сломанным и не подлежащим ремонту, отмечены проблемы с лекарствами. Проверяющие не нашли даже необходимых ветпрепаратов.

Новый директор зоопарка (Наталья Серебрякова сменила Александра Баранникова на этом посту 26 мая – Прим. редакции) сообщила собравшимся, что проблема разрешается: она предписала вернуть животным пищу, которую они привыкли потреблять в природе. Тем не менее, Сергей Горбань дал поручение разобраться, почему сложилась такая ситуация.

Глава администрации Ростова-на-Дону даже пообещал помочь деньгами, если проблема – в нехватке финансов. Ранее, в канун майских праздников в городской мэрии заверяли: никаких проблем с кормами или ветпомощью муниципальный зоосад не испытывает.

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Какие правовые последствия ожидают зоопарк после вскрывшихся нарушений, пока неизвестно. В Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных 161.ru сообщили, что итоговая информация по проверке находится в работе.

В зоопарке Ростова-на-Дону содержится 428 видов животных – это около шести тысяч особей. 245 видов внесены в Красную книгу. В 2017 году ростовский зоопарк отметит 90-летие.