В США создадут уникальное шоссе для бабочек-монархов, популяция которых сократилась на 90%

Администрация президента США Барака Обамы объявила о создании нового шоссе для бабочек, пишут Метеовести.

За последние 20 лет популяций бабочек-монархов в США сократилась на 90%. Биологи утверждают что это произошло из-за существенной урбанизации и индустриализации традиционного маршрута их миграции. На 1500-километровом маршруте, который из года в год преодолевают бабочки, остается все меньше мест, где они могли бы "остановиться".

Читайте также"Глаза" на крыльях бабочек защищают их от хищных птиц

Так вышло, что путь миграции бабочек практически совпадает с 35-м шоссе, соединяющим несколько штатов. Территории, прилегающие к этому шоссе, на всей его протяженности, и решили сделать своеобразным коридором комфорта для пролета бабочек. Эколог Скотт Блэк пояснил, что власти будут вести работу с общинами, муниципалитетами, фермерами и владельцами собственности, расположенной в пределах коридора монархов, чтобы те создавали как можно более дружественные условия для их благоприятного пролета.

Ширина этого коридора, как ожидается, составит по 100 километров в каждую сторону от 35-го шоссе. Кроме монархов, бывающих в этих местах лишь изредка, шоссе бабочек обеспечит благоприятные условия обитания для множества видов растений, животных, птиц и насекомых.