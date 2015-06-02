В новом национальном парке на севере России уже хотят разрешить промышленный вылов рыбы

Промышленный лов наваги в Унской губе Белого моря, входящей в национальный парк "Онежское Поморье", будет разрешен.

Как пишет ТАСС, об этом сообщил журналистам врио губернатора Архангельской области Игорь Орлов по итогам встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским.

"Есть уже законопроект, который позволяет ситуацию узаконить, исправить и обеспечить промышленный лов наваги в Унской губе, - сказал Орлов. - Законопроект находится на выходе из правительства для внесения в Госдуму".

При создании национального парка "Онежское Поморье" в него включили акваторию Унской губы Белого моря. Это лишило местные рыболовецкие колхозы возможности вести здесь традиционный промысел наваги, поскольку промышленный и прибрежный лов в национальных парках запрещены законом.

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Президент РФ в июне прошлого года по итогам совещания в Архангельске поручил Минприроды РФ совместно с Росрыболовством в срок до 1 октября 2014 года рассмотреть вопрос о возможности ведения промышленного лова наваги в пределах Унской губы Белого моря.

Национальный парк "Онежское Поморье" - один из самых молодых в стране. Он создан в феврале 2013 года на площади 201 тысяча гектаров, включая 21 тысячу гектаров акватории Унской губы Белого моря. Деятельность парка направлена на сохранение природных комплексов Онежского полуострова Архангельской области, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ, уникальных массивов реликтовых таежных лесов - последних в Европе, а также культуры и жизненного уклада поморского населения.