Ученые выяснили, что рыба-пила может давать потомство без самцов
08:48, 02 июня 2015Спасение видов
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Самки рыбы-пилы, живущие у побережья Флориды, способны рожать детенышей без участия самца.
Рыба-пила может размножаться без самоцов / zoopicture.ru
К такому заключению пришли американские ученые, передает Би-би-си. Ранее случаи партеногенеза - появления на свет генетических копий матери - наблюдались у этого вида лишь в неволе.
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Рыбе-пиле, как и многим другим скатам и акулам, присуще так называемое яйцеживорождение - яйца вызревает в теле матери, после чего ее организм покидают уже сформированные детеныши.
Исследователи, опубликовавшие свою работу в журнале Current Biology, изучили семь самок из семейства пилорылых, в матках которых развивались неоплодотворенные гаметы.
Как полагают ихтиологи, подобное размножение является естественным ответом на убыль численности вида в природе.
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