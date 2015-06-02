Ученые выяснили, что рыба-пила может давать потомство без самцов

К такому заключению пришли американские ученые, передает Би-би-си. Ранее случаи партеногенеза - появления на свет генетических копий матери - наблюдались у этого вида лишь в неволе.

Читайте такжеУченые выяснили, почему самцы умирают раньше самок

Рыбе-пиле, как и многим другим скатам и акулам, присуще так называемое яйцеживорождение - яйца вызревает в теле матери, после чего ее организм покидают уже сформированные детеныши.

Исследователи, опубликовавшие свою работу в журнале Current Biology, изучили семь самок из семейства пилорылых, в матках которых развивались неоплодотворенные гаметы.

Как полагают ихтиологи, подобное размножение является естественным ответом на убыль численности вида в природе.