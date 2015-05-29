В Эквадоре поймали контрабандистов с 200 тысячами акульих плавников (фото)

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Как заявил представитель полиции, плавники, используемые в Азии для приготовления супа, были найдены в ходе рейда в городе Манта.

Шесть человек, в том числе один китаец, были арестованы.

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Министр внутренних дел страны Хосе Серрано отметил, что для получения такого количества плавников было уничтожено около 50 тыс. акул.

Напомним, ранее сообщалось, что не менее 50% всей популяции слонов Мозамбика погибли от рук браконьеров и контрабандистов слоновой кости за последние 5 лет. На малонаселенном севере страны потери особенно ощутимы: на эту часть Мозамбика приходится 95% потерь популяции.