В России сообщили о росте популяции амурских тигров

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на амурский филиал WWF России.

Министр природных ресурсов России Сергей Донской в среду сообщил о росте популяции редких видов тигров и леопардов. В настоящее время в ареалах обитают около 510 амурских тигров, в целом же, по его данным, популяцию диких кошек можно довести до 700 особей. Популяция дальневосточного леопарда, по словам Донского, составила 60-70 особей.

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По словам директора WWF России Игоря Честина, на всех модельных территориях, где WWF России работал в течение многих лет, учет показал увеличение численности амурских тигров. "Так, практически в два раза по сравнению с данными учета 2005 года выросло количество тигров на территории проекта "Северный тигр" в Хабаровском крае, а на юго-западе Приморья число тигров увеличилось более чем в три раза. Отмечен рост численности хищников в бассейне реки Бикин, а также в Южном Сихотэ-Алине — на территории Лазовского и Ольгинского районов", — сказал Честин.

Дальневосточный (амурский) леопард — один из подвидов леопарда и самая редкая из крупных кошек на планете. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, он занесен в Международную Красную книгу.