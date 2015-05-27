СМИ: в Казахстане связывают массовую гибель сайгаков с аварией российского Протона

Сбор и захоронение туш происходит круглосуточно, пишет Сегодня.

Ветеринарное ведомство страны говорит о том, что причиной мора сайгаков, занесенных в Красную книгу страны, является пастереллез - инфекционное заболевание, возникающее из-за снижения сопротивляемости организма животных к инфекции.

Но подобное заболевание несколько лет назад уже поражало популяцию парнокопытных, и тогда его удалось победить. Сейчас животные продолжают умирать, и общественность начинает задаваться вопросом, а не связана ли эпидемия с последней аварией ракета-носителя "Протон-М" на космодроме "Байконур", произошедшей 16 мая.

Читайте такжеВ Казахстане в результате эпидемии погибли более 90 тысяч сайгаков"У населения возникают панические настроения по поводу возможной связи этой экологической катастрофы с космическими исследованиями и запусками "Протонов". Людям страшно за будущее своих детей, своего здоровья, влияние гептила (ракетное топливо. - ред.) на эпидемиологический по своему уровню рост онкологических заболеваний", - написали активисты Казахстана под петицией, требующей немедленного принятия мер для спасения сайгаков.

Версию о связи заболевания с "Протоном" озвучивают и ученые. Профессор Мурат Нурушев заявил, что степные антилопы гибнут от острой тимпании рубца, возникающей от поедания ядовитых растений или отравленных химическими веществами. Гибнут в основном самки, а их телята, которые питаются молоком, — живы.

Заражение растений, считают эксперты, могло произойти в результате сгорания не вышедшего на орбиту "Протона-М" в плотных слоях атмосферы.

Как сообщает РИА Новости, исполняющий обязанности председателя Аэрокосмического комитета министерства по инвестициям и развитию Казахстана (Казкосмоса) Меирбек Молдабеков 26 мая заявил, что связи между массовой гибелью сайгаков в Казахстане и запусками ракет "Протон" с "Байконура" нет.