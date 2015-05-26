Браконьеры истребили половину популяции слонов в Мозамбике

Об этом заявляют американские зоозащитники из Wildlife Conservation Society, передает Би-би-си. В настоящее время поголовье крупнейших сухопутных животных в южноафриканском государстве едва превышает 10 тыс. особей.

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На малонаселенном севере страны потери особенно ощутимы: на эту часть Мозамбика приходится 95% потерь популяции.

По данным Wildlife Conservation Society, браконьеры прибыли в Мозамбик с севера из соседней Танзании, где состояние популяции африканских слонов также вызывает опасения у экологов и зоологов.

Контрабандисты нелегально вывозят слоновую кость в Азию, где она идет на украшения, статуэтки и альтернативную медицину.

На всем африканском континенте ежегодно от рук браконьеров гибнет до 30 тыс. слонов.