Биологи насчитали на Мадагаскаре 11 новых видов хамелеонов

Команда биологов из Женевы и Мадагаскара провела масштабное исследование пантерного хамелеона - эндемика Мадагаскара, пишет "Моя планета". Ученые сделали фотографии 324 особей из различных популяций этих ящериц, живущих обособленно в разных частях острова. Также у рептилий были взяты образцы крови для дальнейшего изучения ДНК. При этом фотографии делались в момент поимки хамелеонов, чтобы предотвратить влияние стресса на окрас животных, после чего делались необходимые анализы. С помощью собранных данных биологи проверили свою гипотезу о том, что расцветка тела у подвидов пантерного хамелеона зависит главным образом от места их обитания.

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Предположение ученых подтвердилось. Математический анализ цветных фотографий с высоким разрешением выявил, что рептилии с общим ареалом обитания имеют схожие узоры и окрас. Лабораторная экспертиза ДНК показала, что особи одной популяции генетически идентичны. При этом пантерные хамелеоны, живущие в разных частях Мадагаскара, отличаются и генетически, и расцветкой. Как установили биологи, скрещивания между ними происходят крайне редко. На основании собранных данных швейцарские ученые под руководством Мишеля Милинковича из Женевского университета предлагают выделить 11 видов пантерного хамелеона.

Как отмечают авторы исследования, опубликованного в журнале Molecular Ecology, помочь в классификации видов может специально созданная ими программа «Анализ цвета», которая сравнивает цветовые особенности каждой особи по фотографиям и автоматически относит ее к той или другой популяции на основе математического анализа.

Пантерный хамелеон - один из самых ярких эндемиков Мадагаскара. Особи достигают в длину 52 см. Для вида характерен выраженный половой деморфизм: самцы всегда крупнее самок и имеют более яркий окрас. Молодые хамелеоны обычно серого цвета, но, достигая половой зрелости, они окрашиваются в самые причудливые цвета: преобладают оттенки зеленого, кирпично-красного и бирюзового. Адаптивное изменение окраски у хамелеонов связано с терморегуляцией, половым отбором, необходимостью защиты от хищников и видообразованием.