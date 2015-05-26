На Галапагосских островах извергается вулкан, рядом с которым обитают редкие розовые игуаны

Новое мощное извержение вулкана Вольф продолжается на острове Исабела, Галапагосские острова, сообщает Gismeteo со ссылкой на VolcanoDiscovery.

Высокие фонтаны лавы производят огромные шлейфы золы высотой до 14 км. В то же время несколько лавовых потоков спускаются, скорее всего, из трещины в вулкане.

Читайте такжеВ Перу проснулся вулкан Убинас, закрыв небо дымовой завесой (видео)

Гигантские лавовые потоки наступают на юго-восток. Сотрудники Национального парка подтвердили, что пока основные места обитания местной эндемичной фауны не находятся под угрозой уничтожения. В частности, остров Исабела является домом для розовой игуаны (Iguana Rosada), обитающей лишь в северной части острова Исабела (около вулкана Вольф).

Вольф является слабоактивным щитовым вулканом, расположенным на севере острова Исабела. За 900 лет с момента образования вулкана было зафиксировано 20 его извержений, последнее из которых — в 1982 году.