В Австралии хотят усыплять коал - BBC

В 2013-2014 годах чиновники усыпили около 700 коал на Кейп Оутуэйе. Как сообщалось, коалы голодали из-за большого количества животных, которых не может прокормить местный лес.

Власти критикуют за то, что проблема в малом количестве деревьев, а не в большом количестве коал.

В понедельник правительство штата заявил, что количество коал на мысе является большим и некоторых больных коал усыпят.

Представители правительства отметили, что нужно было бы оценить здоровье коал в перенаселенном коалами лесу. Это сделают ветеринары.

"Всех коал, которые считаются слишком больными, чтобы выжить, гуманно усыпят, чтобы предотвратить их дальнейшее страдание", - отметила пресс-секретарь Департамента.

Коалы живут в высоких эвкалиптовых лесах и питаются лишь несколькими сотнями видов эвкалипта, который растет в Австралии.

Руководитель Австралийского фонда коал Дебора Табарт заявила, что территорию обитания коал надо защитить и потребности в их уничтожении не будет.

"Я знаю, что они не говорят о высаживании деревьев, они не мыслят дальновидно. Я не вижу перенаселения коал, я вижу недостаток лесов", - заявила госпожа Табарт.

В 2012 году коалы попали под охрану закона о защите окружающей среды и сохранения биоразнообразия Австралии.

Тем не менее, не существует специального закона, который защищает места обитания коал.