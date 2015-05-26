Самый маленький и редкий вид морских дельфинов может исчезнуть через 15 лет

09:46, 26 мая 2015
Спасение видов
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Самый маленький и редкий вид морских дельфинов в мире может исчезнуть в течение 15 лет, если не будут усилены меры по его защите, говорится в новом исследовании.

Дельфин Мауи / dolphin-way.com

По данным специалистов по охране окружающей среды, популяция дельфинов Мауи упала ниже 50 особей.

Этот вид обитает только в водах Новой Зеландии, сообщает Русская служба ВВС.

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В Союзе охраны природы и биоразнообразия Германии отмечают, что главную опасность для дельфинов представляют рыболовные сети.

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