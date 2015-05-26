Самый маленький и редкий вид морских дельфинов может исчезнуть через 15 лет

По данным специалистов по охране окружающей среды, популяция дельфинов Мауи упала ниже 50 особей.

Этот вид обитает только в водах Новой Зеландии, сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеВ Казахстане более 10 тысяч сайгаков за неделю умерли от инфекции

В Союзе охраны природы и биоразнообразия Германии отмечают, что главную опасность для дельфинов представляют рыболовные сети.