В России ФСБ и полиции поручили ловить белых медведей

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации округа.

В конце ноября прошлого года самка белого медведя неоднократно наносила визиты нефтяникам. Использование сигнальных ракет, а также шум техники ожидаемых результатов не принесли. В итоге были приглашены специалисты из Москвы, которые усыпили медведя сильнодействующим снотворным, после чего зверя транспортировали на остров Вайгач.

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"В последние годы наблюдается увеличение популяции белого медведя, что и приводит к частым случаям выхода животного к людям", — пояснили в пресс-службе.

Разработать механизм действий в случае появлений в населенных пунктах региона белых медведей в прошлом году поручил губернатор округа Игорь Кошин. Для этого решено создать группы немедленного реагирования. В них, помимо работников "Центра природопользования и охраны окружающей среды" войдут также сотрудники полиции, ФСБ и ветеринарной службы.