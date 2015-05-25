В Казахстане в результате эпидемии погибли более 90 тысяч сайгаков

Об этом сообщает местный ресурс «NewTimes.kz» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

«По последним данным, в Костанайской области утилизировано порядка 81 970 туш. На месте гибели сайгаков в Жангельдинском районе развернут штаб, работает комиссия», — информирует пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что основным местом окота сайги является территория Костанайской области. В связи с обнаружением у особей пастереллеза с 22 мая на территории сельского округа Урпек Костанайской области введены ветеринарно-санитарные ограничения.

«Что касается Государственного природного резервата «Иргиз-Торгай», где также были зафиксированы случаи гибели сайгаков Бетпакдалинской популяции, то здесь ситуация стабилизировалась. По данным на 22 мая, в Актюбинской области погибло 3092 особи», — уточнили в Минсельхозе Казахстана.