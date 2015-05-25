В Австралии обнаружили крайне редкого белого воробья (фото)

Об этом сообщает The Sidney Morning Herald.

Воробья обнаружил и зафиксировал на камеру "наблюдатель за птицами" Боб Уинтерс, пишет издание.

Птица, которой, по оценке Уинтерса, не больше восьми месяцев, успешно выжила, хотя из-за цвета рисковала быть выброшенной из гнезда или убитой хищниками.

Читайте такжеПопугай, который смеется адским смехом, стал звездой YouTube (видео)Как говорит эксперт, такой птице также сложно найти себе пару.

Примечательно, что у воробья темные глаза, а не красные, как у альбиносов.