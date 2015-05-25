В Австралии обнаружили крайне редкого белого воробья (фото)
13:38, 25 мая 2015Спасение видов
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В австралийском Мельбурне обнаружили крайне редкого белого воробья, вероятность появления которого составляет "один на миллион".
Австралийский белый воробей / Боб Уинтерс
Об этом сообщает The Sidney Morning Herald.
Воробья обнаружил и зафиксировал на камеру "наблюдатель за птицами" Боб Уинтерс, пишет издание.
Птица, которой, по оценке Уинтерса, не больше восьми месяцев, успешно выжила, хотя из-за цвета рисковала быть выброшенной из гнезда или убитой хищниками.
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Примечательно, что у воробья темные глаза, а не красные, как у альбиносов.
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