Около 400 жителей Никарагуа пробежали кросс вместе со своими собаками (фото)

Необычный пробег совершили сотни никарагуанцев, которые посвятили свою акцию защите собак. Около 400 жителей столицы страны вместе со своими четвероногими питомцами пробежали дистанцию 10 км по пересеченной местности, передает ТАСС.

Во время "Собачьего кросса", который уже второй раз проводится в Манагуа, его участники соревновались в разных категориях и старались как можно скорее преодолеть непростую дистанцию, в то время как организаторы пробега собирали средства на нужды Национального зоосада Никарагуа.

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Проведение подобных мероприятий способствует воспитанию у населения любви к домашним животным, в частности, к собакам, а также правильному уходу за ними.

По словам организаторов, благодаря "Собачьим кроссам", в никарагуанской столице заметно уменьшилось число владельцев, которые бросают четвероногих друзей на улице. В свою очередь, представители администрации Национального зоосада сообщили, что во время таких пробегов им удается собрать дополнительные средства на текущие расходы. В настоящее время зоопарк получает лишь 50% финансирования, необходимого в течение года, и пожертвования граждан считаются весьма уместными.