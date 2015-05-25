Захват боевиками ИГ Пальмиры угрожает редкому виду птиц

В 2002 году недалеко от города была найдена гнездовая колония этих черных птиц с длинным изогнутым клювом. Сирийские власти тут же поместили ее под защиту, сообщает Русская служба ВВС.

На прошлой неделе три ибиса, содержавшихся в неволе, остались без присмотра, после того как охранявшие их бедуины бежали от наступавших джихадистов.

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Общество защиты природы в Ливане предложило награду в 1000 долларов за информацию о местонахождении четвертой птицы по кличке Зенобия. Она находилась на свободе и недавно вернулась с зимовки в Эфиопии.