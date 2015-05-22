Сегодня во всем мире отмечают День биологического разнообразия

Сегодня, 22 мая, во всем мире отмечают День биологического разнообразия. В 2015 году в ООН провозгласили его темой "биоразнообразие для целей устойчивого развития".

В международной организации отмечают, что жизнеобеспечение более 3 миллиардов жителей планеты зависит от морских и прибрежных районов мира, в то время как более 1,6 миллиарда человек полагаются на леса и не древесные лесные продукты для получения средств к существованию.

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"Деградация среды обитания и потеря биоразнообразия угрожают благополучию более чем 1 миллиарда человек, проживающих на засушливых и полузасушливых территориях. Таким образом, должны быть разработаны стратегии по защите биоразнообразия для сокращения масштабов нищеты и устойчивого развития", - говорится на официальном сайте ООН.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем послании по случаю Международного дня биологического разнообразия подчеркнул, что многообразие жизни на Земле имеет существенно важное значение для благосостояния нынешнего и будущих поколений.

"Сохранение, восстановление и неистощительное использование биологического разнообразия могут способствовать решению целого ряда общественных проблем", - заявил он.

"Сокращение масштабов обезлесения и деградации земель, а также увеличение накоплений углерода в лесных массивах, засушливых землях, пастбищных и сельскохозяйственных угодьях дают существенную социально-экономическую отдачу и представляют собой экономичные способы смягчения последствий изменения климата", - добавил генсек.

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Ранее Международный день биологического разнообразия рекомендовалось отмечать 29 декабря — в день вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии (резолюция 49/119 от 19 декабря 1994 года), однако ввиду большого количества праздников, отмечаемых в это время года, многие страны сталкивались с трудностями в планировании и проведении мероприятий по празднованию Дня и было принято решение об изменении этой даты.

Ежегодно, начиная с 2001 года, 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity). Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН (ГА ООН) в 1995 году в специальной резолюции (№ A/RES/49/119) на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), которая состоялась в 1994 году. Подписантами конвенции являются около 200 государств, пишет Calend.ru.

Главная задача Международного дня биологического разнообразия - обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.