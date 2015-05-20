Браконьеры поставили сотни сеток в парке "Тузловские лиманы", гибнет множество птиц - эколог

Об этом на своей странице в Facebook написал известный украинский эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

По его словам, выезд в парк было осуществлен по просьбе руководителя экологической организации «Возрождение» Ирины Выхристюк, которая заявляла о том, что в заповедной зоне наблюдаются массовые нарушения.

«Здесь самые богатые и райские природные места - водно-болотные угодья международного значения (Рамсарская конвенция). Но то, с чем мне сегодня пришлось столкнуться, просто поразило», - заявил Русев.

По его словам, в пределах национального парка, на лимане Бурнас, было обнаружено 25 браконьерских сеток, в них запутались и погибли птицы - чомги, крохали и другие. Примерно столько же сеток было установлено в прибрежной зоне моря, и, как подчеркнул Русєв, это только в зоне видимости.

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Как отметил эколог, большое количество сетей также обнаружено на незаконно захваченной территории у берега моря «неким олигархом». В общей сложности он насчитал, более 100 сеток.

По словам местных жителей, в данной зоне, на небольшом участке акватории, браконьеры устанавливают около 300 сетей ежесуточно.

Русев утверждает, что браконьерство происходит в сезон запрета на территории «Тузловских лиманов» при попустительстве администрации парка.

«При этом с каждой сетки платится 100 грн в неделю. Уникальный и неповторимый берег Черного моря изуродован, оскальпирован, засыпан бетоном, бревнами... Продолжение такого издевательства над уникальной территорией, на фоне нищеты в селах, беспрецедентной коррупции по захвату и застройке ценных земель уникальной приморской косы, а также на фоне ужасающих дорог, неизбежно приведет к непредсказуемым социальным последствиям», - заявил Русев.