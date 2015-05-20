Greenpeace обвинил Китай в незаконном рыболовстве у берегов Африки

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на издание The Financial Times и новый доклад Greenpeace.

Двухлетнее расследование экологической группы показало, что четыре рыболовные компании Пекина, в том числе государственная Китайская национальная корпорация по рыболовству занимались масштабным незаконным выловом рыбы.

Greenpeace зафиксировал документально 16 случаев браконьерства, в докладе также фигурируют 12 китайских судов, которые находились в исключительной экономической зоне Гвинеи в октябре и ноябре прошлого года, когда как раз произошла вспышка лихорадки Эбола и страны региона не смогли контролировать свои воды.

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"В то время как Китай протянул руку дружбы во время вспышки лихорадки Эбола, китайские компании незаконно эксплуатировали морскую среду Западной Африки, пользуясь слабостью органов и надзора со стороны местных и китайских властей в ущерб местным рыбакам и окружающей среды", - сказал глава Greenpeace (Китай и Восточная Азия) Рашид Кан.

Количество китайских рыболовных судов в Африке выросло из 13 в 1985 году до 462 в 2013 году. Greenpeace заявляет, что китайские компании являются злостными нарушителями в том, что касается промысла.