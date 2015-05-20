Ученые нашли причину исчезновения мамонтов

В частности, живя на ограниченной территории, мамонты скрещивались с близкими родственниками, что и привело к вырождению вида.

Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на National Geographic,

Международный коллектив ученых провел исследование на основе генома шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius). Были проанализированы ДНК мамонта, жившего 45 тысяч лет назад на северо-востоке Сибири, а также 4300-летние образцы с острова Врангеля. В обоих случаях ученым удалось извлечь почти всю весомую часть ДНК животных, чтобы воссоздать максимально полную картину.

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В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Current Biology, выяснилось, что вымирание грозило мамонтам за последние 300 тысяч лет минимум дважды. Популяция Mammuthus primigenius начала заметно уменьшаться в середине или в начале плейстоцена: около 250-300 тысяч лет назад. Причины этого пока не известны, тем более, что животные смогли это пережить. Однако следующее оледенения "добило" мамонтов. Популяция сократилась окончательно, и под конец ледниковой эпохи, 12 тысяч лет назад, тенденцию к снижению численности уже было не остановить.

Мамонты с острова Врангеля - одни из последних представителей этого вида на планете; они на 6000 лет пережили материковых собратьев. Анализ ДНК показал, что их геном отличается очень низкой наследственной изменчивостью. Такое явление характерно для исчезающих популяций, где родственные особи спариваются друг с другом.

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Итогом научной работы стало понимание причин исчезновения последних "островных" мамонтов. В изученных нитях ДНК отцовские и материнские участки различались минимально - то есть родители генетически были очень близкими родственниками, что не удивительно, учитывая проживание популяции на небольшой изолированной территории. Но такой "инцест" приводит к росту генетических мутаций. В каждом поколении здоровье мамонтов становилось все слабее, и однажды они уже не были способны противостоять враждебной окружающей среде.

Ранее УНИАН сообщал, что американские генетики сообщили о научном прорыве: им удалось вставить 14 генов вымерших мамонтов в ДНК слона.