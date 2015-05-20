Организм панд переваривает лишь 17% съеденного бамбука

Результаты исследования представлены в журнале mBio, а коротко о нем сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Травоядные панды отделились от своих всеядных родственников и перешли на бамбуковую диету около двух миллионов лет назад. Причины этого сдвига неизвестны. Возможно, в их ареале было слишком мало добычи и много питательных растений. Вегетарианский образ жизни (нелюбовь к мясу) закрепился и на генетическом уровне.

Однако стандартного для травоядных четырехкамерного желудка панды не получили. Устройство их желудочно-кишечного тракта такое же, как у их хищных предков. Как выяснили китайские ученые, отсутствуют у них и кишечные бактерии, позволяющие извлекать максимум энергии из волокнистого растительного сырья.

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Исследователи проанализировали состав бактерий в 121 пробах фекалий, взятых у 45 больших панд. Анализы брали весной, летом и осенью. Выяснилось, что в кишечнике панд отсутствуют перерабатывающие растительные волокна бактерии (Ruminococcaceae и Bacteroides). Господствующее положение в микрофлоре занимают Escherichia/Shigella и Streptococcus, настроенные на расщепление белков. Такая микрофлора характерна для хищных и всеядных медведей.

Эволюция поставила больших панд в сложное положение, подчеркивают исследователи. Животные проводят до 14 часов в сутки за поеданием листьев и корней бамбука, но переваривают лишь 17 процентов пищи. Для сохранения энергии панды вынуждены спать до 12 часов в день — и производят впечатление существ, которые живут только чтобы поесть.

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Неэффективность пищеварительной системы также может объяснить колики, от которых страдают панды. Например, бамбуковые медведи, которых изучают в зоопарке Эдинбургского университета, нередко отказываются от еды и вынуждены несколько дней валяться, ожидая, пока пройдут колики.