В Киеве из-за строительства на озере могут погибнуть десятки выводков птиц

В киевском районе Позняки засыпают озеро, чтобы возвести на его месте жилой дом. Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Небольшой водоем является одним из мест традиционного гнездования уток, чаек и водяных куропаток, которые выводят птенцов на болотистом мелководье. Сейчас участок на перекрестке проспекта Григоренко и улицы Здолбуновской готовят к началу строительных работ - засыпают озеро.

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“Строительный забор вокруг соседнего озера появился буквально пару недель назад, а сегодня я уже вижу там работающую технику, бульдозеры, - рассказывает киевлянин Евгений. - Сначала мы подумали, что это благоустройство заброшенного водоема, но нет - уже видно, что озеро засыпают”. Такой способ создания площадки под строительство привычный для столичного района Позняки: сначала озера и болота засыпают строительным мусором и песком, понижая уровень воды и выводя ее в соседние водоемы, потом на намытом грунте начинают строительство.

Таблички, извещающей о заказчике и подрядчике строительных работ, возле участка нет. Но местные жители в Фейсбук-сообществе района утверждают, что строить будут именно жилой дом.

Экологической стороной вопроса, похоже, никто не озабочен: сейчас весна и водоплавающие птицы, которые свили гнезда на озере, только-только вывели своих птенцов на воду. Стройка уничтожит их гнезда и погубит потомство.

“Птенцы смогут улететь из гнезд только в конце июля - начале августа, - говорит руководитель Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко. - Если потревожить выводки до этого срока, то взрослые особи, испугавшись, улетят, а все птенцы погибнут”. Эколог также отметил, что по этой же причине невозможно переселить птиц на другой водоем.

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Напомним, в июле 2014 года Кабмин ввел мораторий на проверки экологической инспекцией работы предприятий в рамках поддержки работы малого и среднего бизнеса. В январе 2015-го мораторий был продлен до конца первого полугодия нынешнего года.