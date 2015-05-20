Белый дом берет под защиту пчел и бабочек
10:30, 20 мая 2015Спасение видов
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Администрация президента США Барака Обамы объявила о новом плане противодействия опасному уменьшению популяции пчел и бабочек вида Данаида монарх.
Белій дом будет бороться с уменьшению популяции пчел и бабочек вида Данаида монарх / zooblog.ru
Эти насекомые играют огромную роль в сельском хозяйстве Северной Америки, сообщает Би-би-си.
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В следующие 5 лет Белый дом предлагает сделать миллионы акров федеральной земли более приспособленными для пчел, для чего фермеров призывают использовать меньше пестицидов.
Американские пчеловоды жалуются, что из-за болезней и проблем с экологией колонии медоносных пчел сократились в стране больше чем на 40%.
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