Белый дом берет под защиту пчел и бабочек

Эти насекомые играют огромную роль в сельском хозяйстве Северной Америки, сообщает Би-би-си.

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В следующие 5 лет Белый дом предлагает сделать миллионы акров федеральной земли более приспособленными для пчел, для чего фермеров призывают использовать меньше пестицидов.

Американские пчеловоды жалуются, что из-за болезней и проблем с экологией колонии медоносных пчел сократились в стране больше чем на 40%.