В Казахстане более 10 тысяч сайгаков за неделю умерли от инфекции
15:27, 19 мая 2015Спасение видов
498
Власти Казахстана заявили, что всего за неделю более 10 тысяч сайгаков умерли от инфекции. Ее источник пока не известен.
Из-за смертей сайгаков в Казахстане была объявлена чрезвычайная ситуация / zoogeo365.ru
Власти страны пытаются восстановить популяцию этого вида антилоп, которая за десять лет упала с миллиона до 22 тыс. из-за неконтролируемой охоты, сообщает Русская служба ВВС.
Читайте такжеВ России жертвами браконьеров стали более 30 краснокнижных северных оленей
Сайгаки внесены в критическую группу вымирающих видов.
В регионе на севере Казахстана, где были найдены мертвые животные, была объявлена чрезвычайная ситуация.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter