В Казахстане более 10 тысяч сайгаков за неделю умерли от инфекции

Власти страны пытаются восстановить популяцию этого вида антилоп, которая за десять лет упала с миллиона до 22 тыс. из-за неконтролируемой охоты, сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеВ России жертвами браконьеров стали более 30 краснокнижных северных оленей

Сайгаки внесены в критическую группу вымирающих видов.

В регионе на севере Казахстана, где были найдены мертвые животные, была объявлена чрезвычайная ситуация.