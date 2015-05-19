В Казахстане более 10 тысяч сайгаков за неделю умерли от инфекции

15:27, 19 мая 2015
Спасение видов
498

Власти Казахстана заявили, что всего за неделю более 10 тысяч сайгаков умерли от инфекции. Ее источник пока не известен.

Сайгак / zoogeo365.ru

Власти страны пытаются восстановить популяцию этого вида антилоп, которая за десять лет упала с миллиона до 22 тыс. из-за неконтролируемой охоты, сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеВ России жертвами браконьеров стали более 30 краснокнижных северных оленей

Сайгаки внесены в критическую группу вымирающих видов.

В регионе на севере Казахстана, где были найдены мертвые животные, была объявлена чрезвычайная ситуация.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter