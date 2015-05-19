Два истощенных детеныша нерпы спасены в Петербурге

Под Петербургом зоологи выхаживают двух детенышей нерп, которых петербуржцы нашли в майские праздники на берегу Ладожского озера, пишет "Моя планета". Животные проходят курс реабилитации, в дальнейшем им предстоит вернуться в дикую природу.

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Самый маленький детеныш был обнаружен 9 мая у западного берега Ладожского озера. Один из рыбаков закинул спиннинг и случайно зацепил сеть, в которую угодил зверек массой 5,7 кг. Мужчина извлек его и отвез к ветеринарам. На следующий день, 10 мая, недалеко от города Приозерска была найдена самка ладожской кольчатой нерпы. Животное весом 9 кг заметили отдыхающие на берегу Владимирской бухты Ладожского озера. Внешних повреждений и травм у самки не было, но она была истощена.

Оба детеныша были отправлены в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, расположенный на территории очистных сооружений петербургского водоканала в Репине.

По данным газеты Metro, в настоящее время в центре проходят реабилитацию 14 щенков морских млекопитающих: девять ладожских кольчатых нерп, четыре балтийских серых тюленя и одна балтийская кольчатая нерпа. «Большинство пациентов уже питаются целой рыбой», - сообщает пресс-служба центра.