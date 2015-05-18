На Курилах медведи угрожают популяции северных оленей

Медведи, переплывшие с полуострова Камчатка на остров Шумшу (Курилы), угрожают популяции северных оленей. Как сообщили ТАСС в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, специалисты уже начали отстрел хищников.

Северных оленей на остров завезли в 2005 году с целью расширения ареала и обогащения фауны Курильских островов. Тогда на Шумшу доставили 10 особей (семь самок и три самца). В 2007 году с Камчатки на остров завезли еще 10 молодых оленей. По данным инспекторов, за это время популяция увеличилась в несколько раз и насчитывает более 130 голов.

"Количество северных оленей могло быть и больше, если бы не медведи, которые несколько лет назад переплыли на Шумшу с южного мыса Камчатки Лопатка (расстояние - чуть более 11 километров). Косолапые наносят серьезный ущерб популяции оленя. По следам на снегу отчетливо видно, как хищники "подсекают" жертву, загоняя в кедровый стланик. Там олени не могут быстро передвигаться и становятся легкой добычей бурого медведя", - рассказал собеседник агентства.

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По его словам, министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области этой весной выписало пять лицензий на отстрел медведей на Шумшу. За неделю охотоведам удалось убить трех хищников в возрасте трех-шести лет.

"Последняя поездка показала, что на острове в настоящее время проживает не менее 12 медведей. По мнению охотоведов, для нормальной жизни оленьего стада, их нужно ликвидировать всех", - отметил собеседник агентства.