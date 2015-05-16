В "Борисполе" в сумках нашли медвежат, которых хотели вывезти в Дубай
18:57, 16 мая 2015Спасение видов
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В аэропорту "Борисполь" в отделе по контролю безопасности перевозки грузов были найдены две сумки с бурыми медвежатами.
Двоих медвежат намеревались вывезти в Дубай \ fototelegraf.ru
Как сообщает пресс-служба аэропорта, животных обнаружил оператор отдела во время проверки багажа в терминале D, передает ТСН. Медвежат хотели вывести в Дубай в двух сумках с контейнерами для перевозки животных.
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