В "Борисполе" в сумках нашли медвежат, которых хотели вывезти в Дубай

18:57, 16 мая 2015
Спасение видов
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В аэропорту "Борисполь" в отделе по контролю безопасности перевозки грузов были найдены две сумки с бурыми медвежатами.

fototelegraf.ru
 

Как сообщает пресс-служба аэропорта, животных обнаружил оператор отдела во время проверки багажа в терминале D, передает ТСН. Медвежат хотели вывести в Дубай в двух сумках с контейнерами для перевозки животных.

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