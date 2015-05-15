В Сочи регулярно гибнут дельфины (фото)
20:37, 15 мая 2015Спасение видов
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По мнению экспертов, некоторые животные гибнут от старости, другие не справляются со штормами.
В Сочи регулярно выбрасываются на берег дельфины / Принтскрин
Гибель дельфинов в Сочи происходит довольно регулярно, сообщает ГТРК «Кубань».
Пользователи сети Интернет уверены, что животные сами выбросились на сушу из-за непростой экологической ситуации. Однако специалисты утверждают, что этот процесс является естественным и неизбежным.
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Некоторые животные гибнут от старости, другие не справляются со штормами. Ветеринары уверяют, что гибель дельфинов происходит не из-за болезни. Более того, за последние несколько лет зараженных дельфинов в Сочи официально зафиксировано не было.
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