Ученые нашли первую в мире теплокровную рыбу (фото, видео)

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на научный журнал Science.

Как выяснили ученые, глубоководная рыба обыкновенный опах, называемая также лунной рыбой, имеет уникальную способность поддерживать высокую температуру всего тела, аналогично млекопитающим и птицам. Данная находка была сделана во время исследований недалеко от побережья Калифорнии.

Лунные рыбы могут вырабатывать тепло благодаря постоянным взмахам грудных плавников. Поддержанию температуры тела, в свою очередь, способствует жировой слой, а также структура кровеносных сосудов, расположенных в жабрах.

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Как сообщает издание, ученые выловили рыбу из воды и произвели замер температуры ее тела. Как оказалось, средняя температура тела рыбы приблизительно на 5°C выше температуры воды, в которой они находятся.

У большинства рыб температура тела совпадает с температурой воды, в которой они находятся, что, в свою очередь, значительно ограничивает их функции при попадании в более холодную воду.

Рыбы рода опах водятся в океанах на глубине от 50 до 200 метров, где температура воды не поднимается выше 10 °C. Ее длина может достигать 2 метров, а вес самых крупных особей иногда доходит до 270 килограммов.