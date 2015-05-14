За последний год в США погибли более 40% пчелиных колоний

За последний год, начиная с апреля 2014 года, более 40 процентов пчелиных колоний в США погибли. Наихудшие показатели — на территории Северной Америки, в штате Оклахома — 63,4 процента, тогда как наилучшие — на Гавайских островах — 13,9 процента. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на предварительное исследование американских энтомологов и пчеловодов, использующих данные фермеров США, передает Lenta.ru.

Специалисты проанализировали данные о состоянии более шести тысяч пчеловодств, которые в зимнем сезоне 2014-2015 годов управляли примерно 400 тысячами пчелиных колоний. Эти хозяйства представляли 14,5 процента всех пчеловодств США. Примерно две трети опрошенных фермеров отметили, что смертность колоний в зимний период оказалась больше, чем они предполагали.

Несмотря на то что потери в период с 2013 по 2014 года были большими, пчеловоды отметили, что значительно увеличилась гибель колоний в летний, более благоприятный, как казалось ранее, по сравнению с зимним, период. Так, зимние потери снизились с 23,7 процента в прошлом году до 23,1 процента в этом году, тогда как темпы летних потерь увеличились с 19,8 процента до 27,4 процента.

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Эксперты расходятся в причинах гибели колоний — явления, которое имеет место главным образом тогда, когда пчелы покидают свои ульи и улетают в неизвестном направлении. Одни специалисты обвиняют в этом паразитов — клещей рода Варроа (Varroa Oudemans), на которых жалуются пчеловоды с небольшим количеством колоний. Паразиты быстро распространяются среди насекомых и, как отмечают ученые, фермеры в этом случае могут не уделять достаточного внимания мерам по противодействию их распространению .

Другие эксперты обвиняют в гибели пчел производителей неоникотиноидов— пестицидов, используемых для защиты зерновых культур, фруктов и овощей от вредных насекомых. Считается, что эти соединения блокируют нервные окончания пчел, заставляя их умирать от голода.

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Такие выводы ученых подтверждаются исследованиями, в которых они обнаружили привыкание пчел к трем типам неоникотиноидов. С такими выводами специалистов не согласны производители пестицидов. Министерство сельского хозяйства США в своем отчете за 2012 год связало гибель пчел как с влиянием паразитов, так и действием пестицидов, однако до сих пор не понятно, почему пчелы в США массово вымирают.

Как отмечают ученые, пчеловодство в стране важно прежде всего для опыления растений. Так, пчелы опыляют, по разным оценкам, до четверти всех сельскохозяйственных культур страны. Соответствующий рынок услуг в США оценивается в 10-15 миллиардов долларов. Компании, которые занимаются опылением растений, уже подняли цены на свои услуги.